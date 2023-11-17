17 ноября, 17:55

Для предпринимателей новых регионов России увеличат срок микрозаймов до пяти лет

Для МСП во всех регионах РФ планируют расширить список приоритетных категорий предпринимателей, которые могут претендовать на применение льготной ставки по микрозайму

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Максимальный срок предоставления микрозаймов в государственных микрофинансовых организациях (МФО) для предпринимателей, работающих на территории Донецкой, Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, будет увеличен с трех до пяти лет. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития России.

Соответствующий проект приказа министерства размещен для общественного обсуждения.

"Проектом приказа предусмотрено также увеличение срока микрозайма до 5 лет заемщикам, которые признаны пострадавшими и осуществляют деятельность в Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и Севастополе", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в Минэкономразвития добавили, что для МСП во всех регионах РФ планируется расширить список приоритетных категорий предпринимателей, которые могут претендовать на применение льготной ставки по микрозайму (не более ключевой ставки Банка России).

В частности, это субъекты МСП в сфере обрабатывающего производства, общественного питания, гостиниц, информации и связи, науки, а также вновь зарегистрированные и действующие менее двух лет (начинающие предприниматели). 

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