В Ивановской области создали первый кластер мембранных текстильных технологий

Он включает в себя пять предприятий

ТАСС, 17 ноября. Первый промышленный кластер мембранных текстильных технологий, который объединит пять предприятий, создан в Ивановской области. Проект получил одобрение Минпромторга России и вошел в государственный реестр кластеров, сообщили в Агентстве привлечения инвестиций в Ивановскую область по итогам прошедшего в регионе Всероссийского форума легкой промышленности "Мануфактура 4.0".

"В Ивановской области создан первый промышленный кластер мембранных текстильных технологий. Он включает в себя пять предприятий - ГК "Меркурий", "Фотопринт", "Детлайн", "Космотекс" и "Форвард", - говорится в сообщении.

Как прозвучало на форуме, идея объединить текстильные предприятия региона в кластер принадлежит ГК "Меркурий". Ожидается, что компания в рамках нового проекта организует ткацкое производство трикотажного синтетического полотна, а входящее в ГК предприятие "Фотопринт" запустит производство гидрофильной мембраны и наладит серийный выпуск многослойных мембранных материалов с применением высокотехнологичной печати. Остальные компании кластера будут потребителями импортозамещающей продукции.

В пятницу в рамках форума с работой ГК "Меркурий" ознакомился замминистра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров. Он подчеркнул, что предприятие воспользовалось специальным инвестиционным контрактом, в реализацию проекта будет вложено более 367 млн рублей, по итогу будет произведено более 10,2 млн погонных м ткани и создано 63 рабочих места.

"Большую часть ткани, как вы знаете, завозят из-за рубежа, исторически так было несколько десятилетий. И если по трикотажным тканям мы двигаемся планомерно, у нас есть рост производства трикотажного полотна и теперь около 70% всех трикотажных тканей производится в Ивановской области, то благодаря компании "Фотопринт" есть амбиция стать номером один в стране и по производству мембранных тканей", - сказал журналистам губернатор Станислав Воскресенский.

Всероссийский форум легкой промышленности "Мануфактура 4.0" открылся 17 ноября в образовательном центре "Солярис" в Иванове. Главными темами форума являются инновации в текстиле и новые направления в легкой промышленности. Отраслевое мероприятие ежегодно собирает представителей профильных министерств, ведущих текстильных предприятий, ассоциаций, финансовых институтов.