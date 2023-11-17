17 ноября, 19:40

Конференция в Кузбассе определит пути развития Сибири, как 75 лет назад, надеется Цивилев

Губернатор региона отметил, что кузбасский опыт будет вкладом в развитие всего макрорегиона

КЕМЕРОВО, 17 ноября. /ТАСС/. Научно-практическая конференция "Развитие производительных сил Кузбасса: история, современный опыт, стратегия будущего", которая открылась в пятницу в Кемерове, как и в 1948 году определит пути развития Кемеровской области на годы вперед и станет вкладом в стратегию развития всей Сибири. Об этом сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на открытии конференции.

"Мы детально изучаем опыт наших великих предшественников, которые смогли в тяжелейших условиях в условиях санкций показать такие темпы роста экономики, которые на сегодня не имеют аналогов в мире. Значение нашей конференции очень важно для всей страны, она дает возможность всем субъектам России изучить новый подход в планировании экономики, развитии регионов. Мы создаем будущее всей Сибири <...>. После проведения нашей конференции на Красноярском экономическом форуме в следующем году будет идти конференция по изучению производительных сил нашего федерального округа", - сказал на открытии губернатор Кузбасса Цивилев, отметив, что кузбасский опыт будет вкладом в развитие всего макрорегиона.

Полномочный представитель президента РФ в СФО Анатолий Серышев считает, что конференция станет примером для регионов, как нужно искать выходы в меняющейся обстановке. "В мире происходят системные изменения. Новые вызовы ставят новые задачи. В Кузбассе происходят важные изменения, реализуются инфраструктурные проекты. В этих условиях нам нужен сбалансированный подход. Вырабатывая пути развития, нам нужно не просто воедино собирать предложения инвесторов. Нам нужно вместе с наукой, с экспертами, экономистами, государственной властью, сделать выверенные решения, нацеленные на достижение новой комфортной среды для жизни наших граждан", - сказал на открытии Серышев.

В течение семи дней свои доклады представят 127 ведущих российских и иностранных ученых, которые занимаются исследованиями проблем экономики региона, а также экспертов в области финансов, цифровых технологий, промышленности. Конференция разбита на 15 секций, где будут обсуждаться вопросы развития угольной и химической промышленностей, металлургии, энергетики, машиностроения, сельского хозяйства, экологии, туризма, культуры и здравоохранения.

Также гости и жители региона cмогут посетить выставки, посвященные послевоенному периоду развития Кузбасса, узнать факты о конференции 1948 года. Например, в отделе военной истории Кузбасского краеведческого музея посетителям доступен выставочный проект "Производительные силы Кузбасса. Рассекреченные материалы", где представлены материалы и документы, которые до 1992 года находились под грифом "Совершенно секретно".

Во время конференции 1948 года, ровно 75 лет, назад советские академики подготовили свыше 100 научных разработок в сфере металлургии, угольной и химической промышленности, энергетики, машиностроения, транспорта, сельского хозяйства и других ключевых отраслей. Они легли в основу стратегии, давшей толчок развитию региона на десятилетия. По итогам конференции текущего года будут собраны предложения, которые лягут в основу программы социально-экономического развития Кузбасса до 2030 года. 

Теги:
РоссияКемеровская областьЦивилев, Сергей Евгеньевич
© Информационное агентство ТАСС
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