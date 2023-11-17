В Вологде завод спецподшипников запустит новую линию по импортозамещению

ТАСС, 17 ноября. Вологодский завод специальных подшипников (ООО "ВЗСП") запустит новую производственную линию по программе импортозамещения. Продукция завода используется в авиационных двигателях и редукторах, а также в газоперерабатывающих установках и компрессорах, сообщил мэр Вологды Сергей Воропанов.
"А вы знали, что подшипники для лайнеров Sukhoi Superjet New и МС-21 производят в Вологде? Изделия предприятия используются в авиационных двигателях и редукторах, а также в газоперерабатывающих установках и компрессорах. Предприятие участвует в программе развития авиатранспортной отрасли до 2030 года. В ближайшее время на заводе будет запущена новая производственная линия. Инвестиции на развитие и новое оборудование в 2023 году составили более 200 млн рублей, в планах на 2024 год - более 250 млн", - написал он в своем Telegram-канале.
По информации пресс-службы администрации Вологды, инвестиции в производство позволили модернизировать участки: токарно-фрезерный, термической обработки и шлифовальный, а также оборудовать новый - кузнечно-прессовый цех.
В пресс-службе уточнили, что с 2017 года на заводе разработали и внедрили в серийное производство технологии, которые ранее не применялись в России при производстве подшипников. Освоено более 500 типов новых подшипников, свыше 200 из них - по программе импортозамещения. Завод участвует в программе развития авиатранспортной отрасли до 2030 года. Специалисты ООО "ВЗСП" поставили на серийное производство подшипниковые опоры для современных авиационных двигателей, которые разрабатываются, в том числе для пассажирских лайнеров Sukhoi Superjet New и МС-21.
"Сегодня необходимо заменять импортные подшипники внутрироссийским производством и расширять изготавливаемую номенклатуру продукции для всех отраслей промышленности. Гражданская промышленность испытывает потребность в тех продуктах, которые раньше нам поставлялись. Очень плотно занимаемся замещением этой продукции, нам это удается", - привела пресс-служба слова директора завода Александра Гольца.