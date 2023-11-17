В Вологде завод спецподшипников запустит новую линию по импортозамещению

Инвестиции на развитие и новое оборудование в 2023 году составили более 200 млн рублей, сообщил мэр города Сергей Воропанов

ТАСС, 17 ноября. Вологодский завод специальных подшипников (ООО "ВЗСП") запустит новую производственную линию по программе импортозамещения. Продукция завода используется в авиационных двигателях и редукторах, а также в газоперерабатывающих установках и компрессорах, сообщил мэр Вологды Сергей Воропанов.

"А вы знали, что подшипники для лайнеров Sukhoi Superjet New и МС-21 производят в Вологде? Изделия предприятия используются в авиационных двигателях и редукторах, а также в газоперерабатывающих установках и компрессорах. Предприятие участвует в программе развития авиатранспортной отрасли до 2030 года. В ближайшее время на заводе будет запущена новая производственная линия. Инвестиции на развитие и новое оборудование в 2023 году составили более 200 млн рублей, в планах на 2024 год - более 250 млн", - написал он в своем Telegram-канале.

По информации пресс-службы администрации Вологды, инвестиции в производство позволили модернизировать участки: токарно-фрезерный, термической обработки и шлифовальный, а также оборудовать новый - кузнечно-прессовый цех.

В пресс-службе уточнили, что с 2017 года на заводе разработали и внедрили в серийное производство технологии, которые ранее не применялись в России при производстве подшипников. Освоено более 500 типов новых подшипников, свыше 200 из них - по программе импортозамещения. Завод участвует в программе развития авиатранспортной отрасли до 2030 года. Специалисты ООО "ВЗСП" поставили на серийное производство подшипниковые опоры для современных авиационных двигателей, которые разрабатываются, в том числе для пассажирских лайнеров Sukhoi Superjet New и МС-21.

"Сегодня необходимо заменять импортные подшипники внутрироссийским производством и расширять изготавливаемую номенклатуру продукции для всех отраслей промышленности. Гражданская промышленность испытывает потребность в тех продуктах, которые раньше нам поставлялись. Очень плотно занимаемся замещением этой продукции, нам это удается", - привела пресс-служба слова директора завода Александра Гольца.