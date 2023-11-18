Председателем АТЭС в 2027 году станет Вьетнам

До этого республика уже дважды председательствовала в АТЭС

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 18 ноября. /ТАСС/. Вьетнам в 2027 году будет председательствовать на форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и таким образом примет 34-й форум этого объединения. Об этом говорится в принятом в пятницу совместном заявлении лидеров АТЭС.

"Мы с нетерпением ожидаем грядущего председательства Перу в 2024 году, а также Республики Корея в 2025 году и Вьетнама в 2027 году. Мы заявляем о поддержке экономик этих стран, которые продвигают жизненно важную работу АТЭС", - говорится в сообщении. О председательстве Перу и Южной Кореи в 2024 и 2025 годах соответственно было известно ранее.

До этого Вьетнам уже дважды председательствовал в АТЭС - в 2006 году саммит объединения прошел в Ханое, а в 2017 году - в Дананге. Оба раза в них принимал участие президент России Владимир Путин.

В состав АТЭС входят 19 стран и две территории. В их числе 12 учредителей: Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония. Также участниками являются КНР (вступила в 1991 году), Мексика и Папуа - Новая Гвинея (1993), Чили (1994), Россия, Вьетнам и Перу (1998). В 1991 году к АТЭС присоединились две китайские территории - Гонконг и Тайвань.

В новость внесена правка (05:38 мск) - передается с исправлением в первом абзаце, верно - 34-й форум.