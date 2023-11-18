18 ноября, 02:15

Глава МВФ заявила о возможном увеличении кредитной программы для Египта

Кристалина Георгиева отметила, что эскалация на Ближнем Востоке создает трудности для стран, находящихся рядом с Палестиной и Израилем

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) рассматривает возможность увеличения кредитной программы для Египта в размере $3 млрд из-за экономических трудностей на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Об этом в интервью агентству Reuters заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

Эскалация на Ближнем Востоке уничтожает население, серьезно влияет на экономику сектора Газа и Западного берега реки Иордан, отметила Георгиева на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско (штат Калифорния). Она подчеркнула, что это создает трудности для находящихся рядом Египта, Ливана и Иордании из-за потерь в сфере туризма и более высоких цен на энергоносители.

Саммит АТЭС проходил 15-17 ноября в Сан-Франциско. В состав АТЭС входят 19 стран и 2 территории. В их числе 12 учредителей: Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония. Также участниками являются КНР (вступила в 1991 году), Мексика и Папуа - Новая Гвинея (1993), Чили (1994), Россия, Вьетнам и Перу (1998). В 1991 году к АТЭС присоединились две китайские территории - Гонконг и Тайвань. 

Теги:
ЕгипетСаммит АТЭСПалестино-израильский конфликтГеоргиева, Кристалина
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