Fitch подтвердило кредитный рейтинг Казахстана на уровне "BBB"

Агентство отметило стабильные перспективы по росту экономики республики

АСТАНА, 18 ноября. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне "BBB", прогноз "стабильный". Об этом сообщила пресс-служба Министерства национальной экономики республики.

"Ключевыми факторами, поддерживающими рейтинг Казахстана, остаются сильная фискальная позиция и значительные внешние резервы, которые доказали свою устойчивость к внешним шокам. По мнению аналитиков, применение новых бюджетных правил будет способствовать повышению устойчивости государственных финансов. Меры по дальнейшей диверсификации экономики и экспортных маршрутов будут положительно влиять на развитие страны", - говорится в сообщении.

При этом Fitch отмечает стабильные перспективы по росту экономики Казахстана. Агентство прогнозирует рост ВВП на уровне 5,1% в 2024 году и 5,4% в 2025 году благодаря уверенному росту инвестиций.

"Также аналитики агентства подчеркнули, что в республике наблюдается тренд на снижение уровня инфляции и долларизации, а также низкий риск вторичных санкций для Казахстана", - подчеркнули в министерстве.