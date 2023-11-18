18 ноября, 07:42

В Адыгее объем господдержки малого и среднего бизнеса вырос в 2,5 раза

По данным министра экономического развития и торговли республики Заура Шеуджена, мерами поддержки уже воспользовались более 1,1 тыс. представителей МСП региона

МАЙКОП, 18 ноября. /ТАСС/. Объемы господдержки начинающих и молодых предпринимателей в 2023 году в Адыгее в рамках нацпроекта увеличились в 2,5 раза, до 416,7 млн рублей, сообщил ТАСС министр экономического развития и торговли республики Заур Шеуджен.

"В рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в Адыгее реализуется три региональных проекта, направленных на поддержку начинающих и молодых предпринимателей. На эти цели в текущем году мы направили 416,7 млн рублей, что выше прошлогодних объемов финансирования на 249,6 млн рублей", - сказал министр.

Он отметил, что для поддержки представителей МСП региона в регионе создана развитая инфраструктура, включающая центр "Мой бизнес", республиканский бизнес-инкубатор, региональные Фонд поддержки предпринимательства и Фонд развития промышленности, а также Корпорация развития Республики Адыгея. Мерами поддержки воспользовались более 1,1 тыс. субъектов МСП. Начинающим и молодым предпринимателям помогли, в частности, в разработке бизнес-планов и фирменного стиля, сопровождении экспортного контракта, сертификации и популяризации продукции.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ведомства, микрофинансовая поддержка на льготных условиях - под 4-7% годовых - с начала года предоставлена 129 субъектам МСП и 28 самозанятым на общую сумму 370 млн рублей. Для 13 предпринимателей, получивших в 2023 году банковские кредиты и займы, предоставлены поручительства Гарантийного фонда на 72 млн рублей, что позволило им привлечь заемные средства в объеме 122 млн рублей.

По состоянию на 1 октября в Адыгее зарегистрировано 31 предприятие среднего бизнеса, 419 субъектов малого бизнеса и 16 тыс. субъектов микробизнеса. 

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