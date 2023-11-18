18 ноября, 08:22

Завод "Лукойла" в Болгарии предупредил об опасности остановки своей работы

В компании заявили, что отмена квот на экспорт нефтепродуктов, которые не используются на болгарском рынке с 1 января 2024 года, равносильна отмене разрешения на использование российской нефти с декабря 2023 года

СОФИЯ, 18 ноября. /ТАСС/. Нефтеперерабатывающий завод "Лукойл нефтохим Бургас" уведомил об опасности прекращения своей работы из-за отмены квот на экспорт нефтепродуктов с начала нового года. Соответствующее заявление одноименной компании распространили болгарские СМИ.

"Отмена квот на экспорт нефтепродуктов, которые не используются на болгарском рынке с 1 января 2024 года, равносильна отмене разрешения на использование российской нефти с декабря 2023 года. Отсутствие возможности для экспорта нефтепродуктов быстро приведет к переполнению складов завода и, как следствие, к вынужденной остановке производства. Эта ситуация может поставить предприятие в условия повышенного технологического и логистического риска и создать угрозу поставкам топлива на болгарский рынок", - указывается в тексте.

Руководство "Лукойл нефтохим Бургас" призвало власти республики к диалогу, чтобы найти решение, не несущее рисков.

Депутаты парламентского большинства договорились 17 ноября о новых ограничениях в отношении завода "Лукойл нефтохим Бургас" в Болгарии. Так, предприятию запретят использовать российскую нефть для переработки со 2 марта будущего года, а с начала января оно перестанет получать квоты на экспорт топлива. Ожидается, что соответствующий законопроект будет принят парламентом до конца ноября. 

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