Перевозчики в Европе призвали ЕС расторгнуть соглашение о льготах для транспорта с Украины

Они считают, что этот документ создает неравные конкурентные условия

ВИЛЬНЮС, 18 ноября. /ТАСС/. Ассоциации грузоперевозчиков Центральной Европы призвали Евросоюз расторгнуть транспортное соглашение с Киевом, которое создает неравные конкурентные условия. Об этом сообщила государственная телерадиовещательная компания LRT.

Отмечается, что грузоперевозчики предлагают вернуться к системе выдачи разрешений на перевозку грузов для компаний с Украины, которая была отменена с началом российской спецоперации на Украине.

Под обращением в Еврокомиссию, а также к министрам транспорта стран ЕС подписались руководители ассоциаций грузоперевозчиков Венгрии, Литвы, Польши, Словакии и Чехии.

С 6 ноября польские перевозчики заблокировали три КПП на границе с Украиной. Они требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом перевозчикам с Украины, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и аннулировать разрешения, выданные украинским транспортным компаниям после 24 февраля 2022 года. Водители грузовиков вынуждены стоять в многокилометровых очередях сутками. Они также пытаются искать объездные пути, что приводит к созданию заторов в соседних странах.

В связи с блокировкой границы расценки на доставку грузов из Польши на Украину выросли более чем в три раза. А представители украинских компаний и объединений прогнозируют срыв многих контрактов. Европейские компании уже начали сокращать объемы заказов. В Ассоциации международных перевозчиков Украины также рассказали, что у водителей, ожидающих возможности пересечь границу, начались проблемы с едой и водой, заканчивается топливо. Кроме того, на сайте президента Украины Владимира Зеленского была зарегистрирована петиция с требованием ввести санкции против поляков, блокирующих пункты пропуска.