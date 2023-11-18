Минфин России впервые с 2011 года повысил оценку управления госфинансами в Мордовии

Оценка качества управления региональными финансами проводится более чем по 100 показателям

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Минфин РФ переместил Мордовию из группы с низким качеством управления финансами в группу регионов с надлежащим качеством управления. Это произошло впервые с 2011 года, сообщили в пресс-службе главы республики.

"Республика Мордовия впервые с 2011 года переместилась из группы с низким качеством управления финансами в группу регионов с надлежащим качеством управления региональными финансами", - говорится в сообщении.

Оценка качества управления региональными финансами проводится более чем по 100 показателям, в том числе выполнению указов президента, качеству бюджетного планирования управления долговыми обязательствами, исполнения бюджета и открытости бюджетных данных, соблюдения бюджетного законодательства.

Министр финансов Мордовии Сергей Тюркин отметил, что регион продолжает укреплять собственный доходный потенциал благодаря сбалансированной экономической политике. За последние два года собственные доходы регионального бюджета выросли на 11 млрд рублей. Уровень государственного долга удалось привести в соответствие с требованиями бюджетного законодательства. По итогам 2022 года объем госдолга республики впервые за 10 лет составил менее 100% (по итогам 2020 года - 197%) от налоговых и неналоговых доходов бюджета, в структуре государственного долга преобладают бюджетные кредиты (91% от общего объема долга).