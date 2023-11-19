18 ноября, 23:57

СМИ: OpenAI ведет переговоры с Альтманом о возвращении в компанию

По данным портала The Verge, бывший генеральный директор настроен "двояко" и хочет значительных изменений в управлении компании

НЬЮ-ЙОРК, 19 ноября. /ТАСС/. Совет директоров компании OpenAI ведет переговоры с Сэмом Альтманом о его возвращении на пост генерального директора. Об этом сообщает портал The Verge со ссылкой на источники.

Отмечается, что Альтман "двояко" настроен по поводу возвращения в компанию и хотел бы значительных изменений в управлении.

Днем ранее компания OpenAI, разработчик нейросети ChatGPT, заявила в своем блоге, что генеральный директор Сэм Альтман отправлен в отставку. Место Альтмана временно займет директор по технологиям компании Мира Мурати.

OpenAI в 2022 году представила сервис ChatGPT, который взаимодействует с пользователями в диалоговом режиме. Чат-бот может отвечать на уточняющие вопросы, признавать свои ошибки, оспаривать неверные предпосылки и отклонять неуместные запросы. Возможности сервиса привлекли широкое общественное внимание, в том числе в России. 

Теги:
США
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация