СМИ: OpenAI ведет переговоры с Альтманом о возвращении в компанию

По данным портала The Verge, бывший генеральный директор настроен "двояко" и хочет значительных изменений в управлении компании

НЬЮ-ЙОРК, 19 ноября. /ТАСС/. Совет директоров компании OpenAI ведет переговоры с Сэмом Альтманом о его возвращении на пост генерального директора. Об этом сообщает портал The Verge со ссылкой на источники.

Отмечается, что Альтман "двояко" настроен по поводу возвращения в компанию и хотел бы значительных изменений в управлении.

Днем ранее компания OpenAI, разработчик нейросети ChatGPT, заявила в своем блоге, что генеральный директор Сэм Альтман отправлен в отставку. Место Альтмана временно займет директор по технологиям компании Мира Мурати.

OpenAI в 2022 году представила сервис ChatGPT, который взаимодействует с пользователями в диалоговом режиме. Чат-бот может отвечать на уточняющие вопросы, признавать свои ошибки, оспаривать неверные предпосылки и отклонять неуместные запросы. Возможности сервиса привлекли широкое общественное внимание, в том числе в России.