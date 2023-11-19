19 ноября, 09:58

Во Франции намерены уменьшить дефицит бюджета ниже 3% ВВП к 2027 году

По итогам 2023 года дефицит бюджета составит 4,9% ВВП страны при общих расходах в €496 млрд, заявил министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета республики Брюно Ле Мэр

ПАРИЖ, 19 ноября. /ТАСС/. Власти Франции рассчитывают вернуть уровень дефицита бюджета в пределы установленного в ЕС ограничения в 3% ВВП к 2027 году. Об этом заявил министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета республики Брюно Ле Мэр в интервью газете La Tribune.

"Мы определили траекторию, которая позволит к 2027 году вернуть дефицит государственного бюджета на уровень ниже 3% и тем самым ускорить сокращение долга Франции" - сказал он. Министр уточнил, что по итогам 2023 года дефицит бюджета составит 4,9% ВВП страны при общих расходах в €496 млрд. В 2024 году государственные расходы планируется сократить до €491 млрд, а дефицит сократить до 4,4%, в 2025 году - до 3,5%.

Как заверил в этом же интервью министр-делегат, отвечающий за государственные счета, Тома Казенав, экономия коснется и "всех без исключения министров", что уже было согласовано на встрече с премьер-министром Элизабет Борн 16 ноября. Планируется "сделать государственные расходы более эффективными" в сфере недвижимости, процесса децентрализации полномочий ведомств, государственного теле- и радиовещания, а также социальных выплат.

"Нам необходимо переосмыслить государственные закупки, чтобы в следующем году сэкономить €500 млн. И в рамках этого я хочу провести амбициозную реформу портфеля государственной собственности", - заявил Казенав.

"Мы хотим сократить площадь, занимаемую администрациями, на 25%. Это реальный рычаг для повышения рациональности, особенно с учетом новых форм работы. Соотношение площадей на одного государственного служащего в настоящее время составляет 24 кв. м, что гораздо выше, чем в частном секторе. Мы хотим снизить этот показатель до 16 кв. м. Этого можно достичь и за счет отказа от собственности", - уточнил он.

Экономия пособий

Достигнуть этого планируется за счет целого комплекса мер, одной из которых станет отмена выплат и субсидий, введенных в исключительном порядке во время периода резкого роста инфляции. Однако министр-делегат уточнил, что сокращение или отмена выплат будет проходить не в ущерб экономическому росту и ситуации на рынке труда.

Ранее газета Les Echos, сообщила, что благодаря постепенному отказу от тарифного щита - частичного покрытия государством роста стоимости электроэнергии и газа - власти намерены в 2024 году сэкономить около €14 млрд. Часть из этих средств будет направлена на развитие образования, а также на укрепление армии и сил безопасности. 

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