NBC: лидеры Конгресса США намерены договориться о помощи Украине и Израилю до Рождества

По информации телекомпании, обсуждается заключение соглашения, которое удовлетворит финансирование, запрошенное Пентагоном

НЬЮ-ЙОРК, 19 ноября. /ТАСС/. Лидеры Конгресса США намерены согласовать помощь Украине и Израилю до Рождества. Об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на источники.

По ее информации, обсуждается заключение соглашения, которое удовлетворит финансирование, запрошенное Пентагоном. Четыре источника в Сенате сообщили NBC, что окно между Днем благодарения и Рождеством имеет решающее значение и что как республиканцы, так и демократы обеспокоены тем, что, если заключение соглашения сдвинется к Новому году, шансы на выполнение всех четырех пунктов плана - помощь Израилю, Украине и Индо-Тихоокеанскому региону, а также обеспечении безопасности границ - резко сократятся.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация Соединенных Штатов израсходовала около 96% финансовых средств, которые были выделены на оказание помощи Украине. Кирби подчеркивал, что отсутствие дальнейшей крупной помощи со стороны США окажет пагубное воздействие на обороноспособность Украины.

Американская администрация направила в октябре на Капитолийский холм запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в начавшемся в США 1 октября 2024 финансовом году прежде всего для оказания помощи Украине и Израилю, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд. Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается под вопросом. Несколько республиканцев как в Палате представителей, так и в Сенате Конгресса публично в последнее время высказывались против продолжения оказания Киеву финансовой помощи.