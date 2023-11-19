В Болгарии отметили готовность управлять нефтеперерабатывающим заводом "Лукойла"

Министр экономики Богдан Богданов заявил, что страна смогла сформировать команду экспертов, которые готовы взять под свой контроль этот завод

СОФИЯ, 19 ноября. /ТАСС/. Болгарское правительство готово взять на себя управление нефтеперерабатывающим заводом "Лукойл нефтохим Бургас". Об этом заявил в интервью телеканалу BTV министр экономики Богдан Богданов.

"Болгария смогла сформировать команду экспертов, которые готовы взять под свой контроль нефтеперерабатывающий завод. Они провели соответствующее исследование, откуда можно взять нефть для последующей переработки, чтобы завод мог функционировать в полном объеме, - отметил министр. - Если "Лукойл" не справится, мы готовы доставить необходимое количество нефти для продолжения работы завода. Мы не ожидаем существенного роста цен на топливо после прекращения переработки [российской нефти] в начале марта. "Лукойл" имел 18 месяцев для перехода на нероссийскую нефть, в настоящее время он перерабатывает 20% нероссийской и 80% российской нефти".

"Лукойл" может экспортировать нефтепродукты, которые произведены из нероссийской нефти <...>. Ясно, что исключения для "Лукойла" прекратят действие в начале марта. Мы верим, что "Лукойл" к этому готов, а если нет, то государство готово взять на себя контроль над предприятием", - сказал Богданов, отвечая на вопросы.

"У нас есть план Б, над ним мы работали последние месяцы. У нас есть возможности для альтернативных поставок, а предприятию необходимо продолжать работу в полном объеме и сохранять рабочие места. Мы также должны соблюдать европейские санкции, независимо от того, кто будет руководить заводом, а завод должен платить налоги в Болгарии", - добавил министр.

Ранее завод "Лукойл нефтохим Бургас" сообщил, что отмена квот на экспорт нефтепродуктов, которые не используются на болгарском рынке, с 1 января 2024 года, о чем договорились правящие в стране политические объединения, равносильна аннулированию разрешения на использование российской нефти с декабря 2023 года. Было подчеркнуто, что отсутствие возможности для экспорта нефтепродуктов быстро приведет к переполнению складов предприятия и, как следствие, к вынужденной остановке производства.

Руководство "Лукойл нефтохим Бургас" призвало власти республики к диалогу, чтобы найти решение, не несущее рисков.

Депутаты парламентского большинства договорились 17 ноября о новых ограничениях в отношении завода "Лукойл нефтохим Бургас" в Болгарии. Так, предприятию запретят использовать российскую нефть для переработки со 2 марта 2024 года, а с начала января оно перестанет получать квоты на экспорт топлива. Ожидается, что соответствующий законопроект будет принят парламентом до конца ноября.