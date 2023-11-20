19 ноября, 23:32

Forbes: "Газпром" возглавил рейтинг крупнейших компаний - инвесторов России

Александр Демьянчук/ ТАСС
© Александр Демьянчук/ ТАСС

На втором месте расположилась "Роснефть"

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. "Газпром" занял первое место в опубликованном Forbes рейтинге крупнейших российских компаний по объему капитальных вложений. Сумма инвестиций компании в 2022 году составила 2,3 трлн рублей.

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На втором месте списка расположилась "Роснефть" (1,13 трлн руб.). Замыкает тройку лидеров холдинг "Атомэнергопром", увеличивший расходы на инвестиции до 786 млрд рублей в 2022 году. В десятку крупнейших компаний-инвесторов также вошли "Арктик СПГ - 2" (335,8 млрд рублей), "Норильский никель" (290,1 млрд рублей), Московский метрополитен (206,3 млрд рублей), "Татнефть" (185,5 млрд рублей), Балтийский химический комплекс (173,4 млрд рублей), МТС (128,1 млрд рублей) и Иркутская нефтяная компания (127,8 млрд рублей).

Forbes отметил, что в этом году число участников в рейтинге пришлось сократить с 50 до 30 из-за закрытия финансовой отчетности некоторых компаний. Так, в рейтинге могли бы также быть представлены "Лукойл", РЖД, "Сургутнефтегаз", "Новатэк" и другие.

По данным издания, суммарные инвестиции 30 компаний - участников рейтинга увеличились в 2022 году на 11%, до 7 трлн рублей.

Компании в рейтинге ранжированы по объему инвестиций за 2022 год, в сумму которых включены приобретение основных средств и нематериальных активов, выкуп неконтролирующих долей участия, вложения в совместные и ассоциированные предприятия, а также приобретение новых бизнесов. В качестве источника данных издание рассматривало опубликованную компаниями финансовую или бухгалтерскую отчетность, а также данные ФНС России и Росстата. 

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