В РФ могут смягчить требования к ремонту для нефтеперерабатывающих предприятий

Это связано с нехваткой оригинальных запчастей, пишут "Известия" со ссылкой на Минэнерго

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Минэнерго совместно с Минпромторгом и нефтяными компаниями прорабатывает возможность смягчения требований к ремонту для нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) из-за нехватки оригинальных запчастей. Об этом газете "Известия" сообщили в Минэнерго.

"Подготовлен проект дополнения перечня приложений к постановлению правительства "Об особенностях разрешительной деятельности в РФ в 2022 и 2023 годах" новым приложением, вводящим временную меру, позволяющую решить вопрос использования неоригинальных запасных частей для обеспечения безопасной и бесперебойной эксплуатации импортного оборудования на предприятиях нефтегазового комплекса", - заявили изданию в министерстве.

Отмечается, что этот вопрос проработают в рамках механизма обратного инжиниринга - процесса создания копии детали по уже существующему образцу. Законодательство РФ и правовые нормы Евразийского экономического союза не запрещают замену запчастей и комплектующих без согласования с изготовителем оригинала. При этом положения технического регламента Таможенного союза, а также правила, утвержденные Ростехнадзором, обязуют предприятия соблюдать руководство по эксплуатации оборудования, отмечают "Известия". Как следует из этих норм, в ремонте допускается использование только оригинальных деталей.

"Минпромторг совместно с Минэнерго и нефтегазовыми компаниями прорабатывает возможность гармонизации законодательства, а именно обеспечение нормативного правового закрепления условий, при которых использование неоригинальных запасных частей при условии прохождения ими входного контроля эксплуатирующей организации и наличии ограничений, установленных руководствами (инструкциями) производителей, не будет квалифицировано надзорными органами как нарушение перечисленных выше требований к ремонту эксплуатируемого на опасном производственном объекте импортного оборудования", - пояснили газете в Минпромторге.