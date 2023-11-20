20 ноября, 04:35

Глава "Казмунайгаза" заявил в Вашингтоне о важности бесперебойной работы КТК

Магзум Мирзагалиев в ходе поездки в США также провел встречи с представителями Госдепартамента и Конгресса

АСТАНА, 20 ноября. /ТАСС/. Стабильное функционирование Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) является фактором обеспечения непрерывности поставок энергетических ресурсов. Об этом заявил председатель правления казахстанской нефтегазовой компании "Казмунайгаз" Магзум Мирзагалиев в ходе состоявшейся в Вашингтоне конференции, посвященной вопросам энергетики и безопасности в Черном море.

По словам главы компании, которые приводит ее пресс-служба, Черноморский регион играет важную роль для Казахстана, поскольку способствует развитию торговли и гарантирует доступ к мировым рынкам. В свою очередь безопасную и надежную транспортировку углеводородов из республики в Европу обеспечивает Каспийский трубопроводный консорциум.

"Стабильность работы трубопровода КТК и безопасность транзита представляют собой ключевые факторы обеспечения непрерывности поставок энергетических ресурсов. Это влияет на экономическую стабильность и развитие региона. Продолжающийся диалог и дипломатические усилия имеют решающее значение в поддержании стабильности в регионе Черного моря", - отметил Мирзагалиев.

В ходе поездки в Вашингтон он также провел встречи с представителями Госдепартамента и Конгресса. В частности, глава "Казмунайгаза" ознакомил американскую сторону с работой по диверсификации экспортных маршрутов казахстанской нефти и развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута.

"Казмунайгаз" совместно с международными нефтяными компаниями, которые также являются акционерами КТК, поддерживает конструктивный диалог с США, Великобританией и ЕС. Мы отмечаем, что экспорт казахстанской нефти не подвергается санкциям во всех трех юрисдикциях. Это важно как для Казахстана, так и для стабильности мирового энергетического рынка", - подчеркнул Мирзагалиев. 

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