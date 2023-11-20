20 ноября, 05:42

Казахстан намерен принять решение о газификации севера и востока страны до конца года

Продолжаются переговоры с российской стороной, сообщили в Астане

АСТАНА, 20 ноября. /ТАСС/. Министерство энергетики Казахстана планирует определиться с планом по газификации северных и восточных регионов страны до конца текущего года. В настоящее время продолжаются переговоры с российской стороной, сообщил на брифинге вице-министр энергетики Казахстана Алибек Жамауов.

"Касательно газификации севера и востока нашей страны, мы прорабатываем вопрос с российскими партнерами. Компания "Газпром" сейчас составляет технико-экономическое обоснование данного проекта. Думаю, где-то к концу года более ясная картина будет, каким образом мы будем газифицировать север и восток страны", - сказал Жамауов.

В октябре министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев сообщил, что переговоры по данному вопросу продолжаются по линии министерства, по линии компании "Казакгаз" рассматриваются различные возможные маршруты поставок газа из России, а также соединения возможных трубопроводов с казахстанской газопроводной системой. При этом пока окончательных решений не принято.

В марте текущего года правительством Казахстана и ПАО "Газпром" подписан протокол о сотрудничестве в газовой отрасли на 2023-2024 годы. В рамках договоренностей также прорабатывается вопрос газификации севера и востока Казахстана. Как сообщали в министерстве энергетики республики, поставки российского газа в Казахстан будут осуществляться на взаимовыгодных условиях и учитывать сложившиеся дружественные отношения между двумя странами.

19 апреля Саткалиев заявлял, что казахстанская компания "Казакгаз" и "Газпром" согласовали маршрут возможной газификации северных и восточных регионов Казахстана. По словам министра, этот газопровод имеет возможность продолжения в Китай, но сейчас речь идет только о покрытии потребностей Казахстана. 

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