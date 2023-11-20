20 ноября, 06:29,
обновлено 20 ноября, 07:11

"Вкусвилл" приобрел бренд кафе "Андерсон"

Кафе продолжат работу под своим брендом в существующих локациях, уточнил ретейлер

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. "Вкусвилл" купил бренд и активы сети семейных кафе "Андерсон", говорится в сообщении ретейлера.

"Вкусвилл" закрыл сделку по покупке бренда "Андерсон" и его основных активов. Компания планирует продолжать развитие франчайзинговой сети семейных ресторанов в России", - сообщает ретейлер.

В пресс-службе "Вкусвилла" пояснили ТАСС, что кафе "Андерсон" продолжат работу под своим брендом в существующих локациях. Изменений в команде сети кафе в рамках сделки не предполагается, "Андерсон" останется отдельным проектом со своей отдельной командой и управлением.

В настоящее время "Андерсон" объединяет собственную кондитерскую фабрику и 40 кафе, работающих по договорам франчайзинга в Москве, Московской области, Тюмени, Нижнем Новгороде, Воронеже, Краснодаре, Архангельске, а также в Казахстане. У ретейлера и сети кафе уже были совместные проекты: так, в 2018 году во "Вкусвилле" появилась продукция от кондитерского производства "Андерсон".

Управляющий по качеству и закупкам "Вкусвилла" Евгений Римский отметил, что приобретение актива позволит ретейлеру усилить позиции в сегменте общественного питания. "Мы нацелены на развитие этого бизнеса, основанного на семейных ценностях, с учетом тех возможностей, которые есть у "Вкусвилла", - сказал Римский, слова которого приводятся в релизе.

Основатель "Андерсон" Анастасия Татулова выразила уверенность, что у сети "Андерсон" впереди "очень интересный новый виток развития" внутри экосистемы "Вкусвилла". "Я верю, что синергия двух близких по духу брендов даст нашим гостям дополнительные поводы для радости, а сотрудникам всех "Андерсонов" во всех географиях - возможность развиваться дальше вместе с компанией", - добавила Татулова.

"Вкусвилл" позиционирует себя как бренд продуктов для здорового питания. Компания управляет сетью магазинов, которая включает свыше 1,5 тыс. торговых точек в 151 городе России, а также развивает сервис собственной доставки продуктов. 

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Россия
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