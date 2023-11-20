Выручка ГК "Астра" за девять месяцев по МСФО выросла почти вдвое

Она составила 4,7 млрд рублей

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Выручка российского разработчика прикладного и системного программного обеспечения (ПО) группы компаний "Астра" по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 9 месяцев 2023 года выросла на 98% и составила 4,7 млрд рублей. Об этом говорится в отчетности компании.

В компании отметили, что рост выручки обусловлен растущими за отчетный период доходами от продажи операционной системы, которые выросли на 77% и составили 3,3 млрд рублей. Также в три раза выросли продажи продуктов экосистемы, выручка составила 528 млн рублей.

Показатель EBITDA компании за 9 месяцев текущего года вырос на 6% и составил 1,2 млрд рублей. Чистая прибыль выросла на 0,15% и достигла 1,3 млрд рублей.

ГК "Астра" объединяет несколько российских разработчиков программного обеспечения - Astra Linux, "Увеон - облачные технологии", "РуБэкап", "РуПост", "Тантор Лабс", "Ресолют" и ISPsystem. В портфель ГК "Астра" входят сертифицированная операционная система Astra Linux, комплекс средств виртуализации "Брест", ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, комплекс администрирования IT-инфраструктур ALD Pro и несколько других решений.