ФАС возбудила дело в отношении "Яндекса" о нарушении закона о рекламе

Как заявили в ведомстве, "компания распространяла рекламу с недостоверными сведениями о цене услуги"

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении ООО "Яндекс" за распространение в рекламе недостоверных сведений о цене услуги. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"ФАС возбудила дело в отношении ООО "Яндекс" за нарушение рекламного законодательства, - отмечается в сообщении. - Компания распространяла рекламу с недостоверными сведениями о цене услуги".

Ранее в ФАС России пожаловался гражданин на рекламу онлайн-подписки "Яндекс.Плюс". В рекламе подписки компания указывала более низкую цену услуги со скидкой 44%, которая не соответствовала действительности.

В антимонопольной службе отметили, что при попытке приобрести подписку по указанной цене заявителю было отказано в покупке. Таким образом, потребители получали неверную информацию о стоимости услуги.

ФАС оценит рекламу "Яндекса" на предмет нарушения законодательства. В случае установления вины компании грозит ответственность в соответствии с законом о рекламе.