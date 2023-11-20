"Автодом" сместил планы по выходу на IPO на 2026-2027 годы

Планируется, что в это время автомобильный рынок восстановится до объемов 2021 года в 1,6 млн авто

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Группа компаний "Автодом" планирует выйти на IPO, когда авторынок РФ восстановится до объемов 2021 года. Вероятнее всего, это произойдет в 2026-2027 годах, сообщил ТАСС гендиректор "Автодома" Андрей Ольховский.

"Формирование корпоративной структуры - одна из важных задач на пути к достижению стратегической цели компании - планами по выходу на IPO. Скорее всего, это будет в 2026-2027 годах, когда автомобильный рынок восстановится до объемов 2021 года в 1,6 млн авто", - сказал он.

Ольховский также отметил, что объем привлечения будет зависеть от многих факторов. "Сейчас точные цифры сложно озвучить, но цель добиться стоимости компании более 100 млрд рублей мы считаем амбициозной, но достижимой", - рассказал представитель компании.

О планах выйти на IPO в 2023-2024 годах холдинг сообщал в конце 2022 года. Тогда в компании уточняли, что это будет возможно при благоприятных макроэкономических условиях и внешних факторах. Позднее в "Автодоме" сообщили о возможности первичного публичного размещения акций в 2025 году.