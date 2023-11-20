Путин примет участие в передаче регионам техники для общественного транспорта

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, мероприятие, в котором выступит глава РФ, приурочено ко Дню работника транспорта

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сегодня по видеосвязи примет участие в передаче российским регионам новой техники для общественного транспорта. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, это приурочено к отмечаемому 20 ноября Дню работника транспорта.

"Сегодня в графике президента во второй половине дня будет видеоконференция - мероприятие, в ходе которого будет передаваться новая техника для обновления общественного транспорта в субъектах РФ", - сказал пресс-секретарь.

Он напомнил, что сейчас реализуется широкомасштабная программа по обновлению общественного транспорта, в ходе сегодняшнего мероприятия крупная партия такой техники будет передана разным регионам. Путин выступит в начале видеоконференции, будет также доклад министра транспорта РФ Виталия Савельева и другие выступления.

Другие мероприятия у президента, который сегодня работает в Ново-Огареве, будут носить непубличный характер, сказал Песков.