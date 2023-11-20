Белоусов прогнозирует превышение товарооборота РФ и КНР $200 млрд к концу 2023 года

К 2030 году этот показатель может подойти к $300 млрд, сообщил первый вице-премьер

ПЕКИН, 20 ноября. /ТАСС/. Товарооборот Россией и Китаем составит более $200 млрд к концу 2023 года, а к 2030 году этот показатель может подойти к $300 млрд, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на заседании межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству, которая проходит в Пекине.

"По нашим оценкам, к концу года преодолеем планку в $200 млрд, достичь которую планировалось только в 2024 году. К 2030 году этот показатель наверняка выйдет на рубеж в $300 млрд", - сказал он.

Белоусов подчеркнул, что Китай является ключевым партнером России в сфере торговли и инвестиций. Он указал на заметный прогресс в торговле продукцией металлургии, химии, продовольствием, оборудованием и транспортными средствами.

"Рамки инвестиционного сотрудничества России и Китая расширяются. Запускаются новые совместные инвестиционные проекты в приоритетных секторах. В автомобилестроении, добывающей и газохимической промышленности, сельском хозяйстве, логистике, IТ-сфере и других, - отметил первый вице-премьер. - В связи уходом с российского рынка ряда западных компаний для китайских партнеров открываются новые возможности для участия в крупных российских нефтегазовых, нефтехимических, автомобилестроительных предприятиях, компаниях по производству потребительских товаров, стекольной продукции и строительных материалов".

Товарооборот Россия и Китая в январе - октябре

Согласно данным Главного таможенного управления КНР, товарооборот России и Китая в годовом исчислении в январе - октябре вырос на 27,7%, достигнув $196,48 млрд. Как следует из опубликованных данных, экспорт из Китая в РФ за 10 месяцев увеличился на 52,2% и составил около $90,08 млрд. Импорт российских товаров вырос на 12,4%, до $106,4 млрд.

Основная часть стоимости ввозимых из РФ в Китай товаров приходится на нефть, природный газ и уголь. Среди прочих ключевых статей импорта - медь и медная руда, древесина, топливо и морепродукты. КНР экспортирует в Россию широкий перечень продукции, значительная доля которой приходится на смартфоны, промышленное и специализированное оборудование, игрушки, обувь, транспортные средства, кондиционеры и компьютеры. Кроме того, республика поставляет российской стороне такое важное стратегическое сырье, как германий.

Товарооборот между Россией и Китаем в 2021 году вырос на 35,8%, до $146,88 млрд. В 2022 году он увеличился на 29,3%, до рекордных $190 млрд. Как отметил в октябре министр экономического развития РФ Максим Решетников, объем российско-китайской торговли быстро увеличивается и в текущем году теоретически может достичь $215-220 млрд.