Выручка "Билайна" в III квартале по МСФО выросла почти на 10%

Этот показатель составил 77,5 млрд рублей

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Компания "Вымпелком", представляющая бренд сотовой связи "Билайн", в III квартале 2023 года зафиксировала общую выручку по МСФО в 77,5 млрд рублей, по сравнению с тем же периодом 2022 года она выросла на 9,6%. Об этом сообщили в компании.

За девять месяцев 2023 года выручка составила 221,6 млрд рублей, что выше показателей прошлого года на 4,6%. "Билайн" планирует полностью перезапустить отчетность по итогам IV квартала, который он полностью проведет уже в статусе российской компании - после недавней продажи оператора его топ-менеджменту, отметил гендиректор компании Александр Торбахов.

Сервисная, основная выручка по итогам III квартала достигла 70,1 млрд рублей, продемонстрировав рост на 5,7% в годовом выражении. Показатель EBITDA составил 33,7 млрд рублей, рост - 11,3%. Рентабельность по EBITDA в III квартале - 43,5%.

Абонентская база "Билайна" немного выросла по отношению ко II кварталу - на 100 тыс. человек, до 44,1 млн. Но по отношению к III кварталу прошлого года она упала на 4% - тогда она составляла 46 млн человек.

Капитальные затраты сотового оператора за отчетный период выросли на 2% в годовом выражении и составили 13,2 млрд рублей.