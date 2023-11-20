20 ноября, 11:43
Ситуация с ценами на бензин в России

Бензин на бирже подорожал на 1,5-1,7%

Цена бензина Аи-92 выросла до 49,678 тыс. рублей за тонну, бензина Аи-95 - до 52,536 тыс. рублей за тонну

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Биржевая стоимость бензина марок "Регуляр-92" и "Премиум-95" в европейской части России по итогам торгов в понедельник увеличилась на 1,5-1,7%, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена бензина Аи-92 выросла на 1,67%, до 49,678 тыс. рублей за тонну, бензина Аи-95 - на 1,47%, до 52,536 тыс. рублей за тонну.

Стоимость летнего дизеля увеличилась на 0,79% и достигла 56,785 тыс. рублей за тонну, зимнего дизеля - на 1,29%, до 69,73 тыс. рублей за тонну. Межсезонный дизель подешевел на 0,31%, до 56,751 тыс. рублей за тонну.

Цена топочного мазута опустилась на 3,12% и составил 15,3 тыс. рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГ) немного подорожали - на 0,13%, до 35,711 тыс. рублей за тонну. На Урале и в Сибири, где находятся основные производители СУГ, стоимость этого вида топлива уменьшилась на 1,83% - до 30,643 тыс. рублей за тонну. Ценовой индекс топлива для реактивный двигателей (авиакеросина) на торгах в понедельник не рассчитывался. 

Теги:
РоссияСитуация с ценами на бензин в России
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