Кабмин Украины уволил главу Госспецсвязи и его заместителя

Временно исполнять обязанности главы службы будет Дмитрий Маковский

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Кабинет министров Украины сменил руководство Государственной службы специальной связи и защиты информации (Госспецсвязь). Об этом сообщил представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

"Уволен Щиголь Юрий Федорович с должности председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины", - написал Мельничук в своем Telegram-канале.

Он добавил, что должности также лишился заместитель Щиголя Виктор Жора. Он курировал вопросы цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Временно исполнять обязанности главы Госспецсвязи будет Дмитрий Маковский. По данным украинских СМИ, ранее он был первым заместителем руководителя ведомства.

Это не первая перестановка среди руководства силовых и специальных ведомств Украины за последнее время. 17 ноября стало известно об увольнении замглавы Службы внешней разведки Украины Александра Тарасовского. 3 ноября президент страны Владимир Зеленский сменил командующего силами специальных операций Виктора Хоренко, назначив на эту должность Сергея Лупанчука. А 19 ноября Зеленский сообщил об увольнении командующего Медицинскими силами ВСУ. Вместо занимавшей этот пост Татьяны Остащенко был назначен Анатолий Казмирчук, который ранее возглавлял Национальный военно-медицинский клинический центр в Киеве.