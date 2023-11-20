20 ноября, 13:17

Первый вице-спикер Рады заявил, что на Украине без помощи МВФ "все посыплется как домино"

По словам Александра Корниенко, украинский Минфин ищет возможности для получения дополнительного финансирования от Евросоюза, Республики Кореи, Японии, Норвегии

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) является основным союзником Киева, без его помощи на Украине "все посыплется как домино". Об этом заявил первый вице-спикер Верховной рады Александр Корниенко.

"Если мы потеряем МВФ, мы потеряем все, дальше [все] посыплется как домино", - сказал он в интервью украинскому изданию "Лига.нет".

Корниенко добавил, что Минфин Украины ищет возможности для получения дополнительного финансирования от Евросоюза, Республики Кореи, Японии, Норвегии. "Но наш основной союзник - это МВФ", - отметил он.

Ранее в письменном заявлении МВФ сообщалось, что фонд и украинские власти достигли предварительных договоренностей в рамках второго обзора экономики страны, после окончательного утверждения которых Киев получит очередной транш в $900 млн по линии одобренного в марте механизма расширенного кредитования.

МВФ ранее утвердил для Украины четырехлетнюю программу с финансированием в размере $15,6 млрд. Первый транш на $2,7 млрд поступил в общий фонд государственного бюджета Украины 3 апреля. Еще один транш в $890 млн был выделен в июне.

При этом для продолжения финансирования Украина должна реализовать так называемые структурные маяки. Власти страны в последний месяц провели несколько реформ и преобразований, чтобы форсировать выполнение взятых на себя обязательств к началу работы ревизионной миссии. 

Теги:
Украина
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация