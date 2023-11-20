Центр обработки данных построят в свободной экономической зоне в Нягани

Как уточнил замгубернатора ХМАО Павел Ципорин, на его базе получит развитие создаваемая инфраструктура для использования беспилотных авиационных систем

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 ноября. /ТАСС/. Центр обработки данных (ЦОД) построят на базе свободной экономической зоны в Нягани (ХМАО), на его основе получит развитие создаваемая инфраструктура для использования беспилотных авиационных систем в регионе. Об этом сообщил директор департамента информационных технологий и цифрового развития - заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Павел Ципорин.

"Мы определили технический контур проекта по созданию инфраструктуры в регионе - это и дрон-порты и мобильные дрон-порты, посадочные площадки, центр управления, ретрансляторы и так далее. Планируем завести в региональный Центр обработки данных это все. <…> В 2024 году эта инфраструктура на пилотной зоне появится, как раз для апробирования тех проектных решений, которые дальше будут тиражироваться на всю территорию нашего региона", - сказал он в ходе сессии "Инфраструктура для беспилотного транспорта" первого экономического форума в Ханты-Мансийске.

В Ханты-Мансийске 20-23 ноября проходит первый Югорский экономический форум, его главной темой станет "Экономика предложения: гибкость, клиентоцентричность, производительность". Более 1 тыс. участников обсудят импортозамещение в нефтегазовой сфере, развитие промышленной инфраструктуры, привлечение инвестиций, построение государственно-частного партнерства, меры поддержки малого и среднего бизнеса в форматах круглых столов и пленарных заседаний. Организаторами выступают правительство Югры, Фонд развития Югры, Фонд поддержки предпринимательства Югры "Мой Бизнес", Технопарк высоких технологий, Торгово-промышленная палата Югры, Научно-аналитический центр рационального недропользования им. В.И. Шпильмана.