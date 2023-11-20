20 ноября, 15:55

Югра впервые начнет сертификацию халяльной продукции с 2024 года

Соответствующее соглашение подписано между Роскачеством и Фондом развития Югры

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 ноября. /ТАСС/. Ханты-Мансийский автономный округ с 2024 года начнет проводить сертификацию продукции по исламским стандартам. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор Фонда развития Югры Роман Колупаев.

Ранее Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ рекомендовала увеличить в России число центров сертификации продукции по исламским стандартам.

"С 2024 года Фонд развития Югры будет помогать компаниям в получении сертификации продукции по мусульманским стандартам. Это будет впервые в Ханты-Мансийском автономном округе. Сегодня мы подписали соответствующее соглашение с Роскачеством на Югорском экономическом форуме", - сказал он.

По его словам, благодаря этому югорскому бизнесу не придется ездить за оформлением подобных документов в Москву, и упростится ситуация с выпуском халяльной продукции. "Фонд развития Югры будет оказывать бизнесу всю необходимую поддержку и помощь в оформлении документов на получение разрешения для производства халяльной продукции", - добавил он.

В Ханты-Мансийске 20-23 ноября проходит первый Югорский экономический форум, его главная тема - "Экономика предложения: гибкость, клиентоцентричность, производительность". Более 1 тыс. участников обсудят импортозамещение в нефтегазовой сфере, развитие промышленной инфраструктуры, привлечение инвестиций, построение государственно-частного партнерства, меры поддержки малого и среднего бизнеса в форматах круглых столов и пленарных заседаний. Организаторами выступают правительство Югры, Фонд развития Югры, Фонд поддержки предпринимательства Югры "Мой Бизнес", Технопарк высоких технологий, Торгово-промышленная палата Югры, Научно-аналитический центр рационального недропользования им. В.И. Шпильмана. 

Теги:
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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