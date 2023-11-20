20 ноября, 13:54

Абхазия с октября экспортировала в РФ почти на 70% больше мандаринов, чем в 2022 году

Объем экспорта с начала цитрусового сезона составил более 3,5 тыс. тонн

СУХУМ, 20 ноября. /ТАСС/. Абхазия с начала цитрусового сезона - с октября, экспортировала в Российскую Федерацию более 3,5 тыс. тонн мандаринов, что на 1,4 тыс. тонн больше, чем за то же время в 2022 году. Об этом ТАСС сообщили в отделе статистики Государственного таможенного комитета Абхазии. Таким образом, поставки мандаринов выросли на 67%.

"По данным на понедельник, в Россию через КПП "Псоу" экспортировано 3,5 тыс. тонн мандаринов, а в прошлом году в такое же время - 2,1 тыс. тонн", - сказала начальник отдела Асида Квициния.

По словам Квицинии, также увеличились в 2023 году поставки в РФ хурмы - 151 тонна против 60 тонн в 2022 году (рост в 2,5 раза) и лимонов - рост на 62% (158 тонн против 98 тонн в 2022 году). Показатели по экспорту фейхоа в 2023 году ниже на 5%, чем в 2022 году. Вывезено 622 тонн. В аналогичный период прошлого года фейхоа было вывезено 656 тонн.

Мандариновый сезон начинается с начала октября и завершается почти в марте. Пик сезона приходится на декабрь. Вывоз фейхоа и хурмы завершается в декабре. 

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