20 ноября, 16:22

Путин дал символический старт поставке нового общественного транспорта регионам

© ТАСС/ Ruptly

Новые автобусы и другую технику получили Амурская, Волгоградская, Нижегородская и Оренбургская области, а также Чечня

НОВО-ОГАРЕВО, 20 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин дал символический старт поставке крупной партии новой техники для общественного транспорта нескольким регионам страны. Церемония прошла по видео-конференц-связи и была приурочена к отмечаемому 20 ноября Дню работника транспорта.

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"Делаю это с удовольствием: разрешаю", - сказал Путин на просьбу главы Минтранса РФ Виталия Савельева разрешить движение техники.

Новые автобусы и другую технику получили Амурская, Волгоградская, Нижегородская и Оренбургская области, а также Чечня. На мероприятии, помимо президента, выступил министр транспорта, главы регионов и руководители компаний-производителей. В начале церемонии Путин поздравил работников и ветеранов транспортной отрасли с профессиональным праздником.

В частности, в Нижегородскую область только в 2023 году с привлечением средств Фонда национального благосостояния было поставлено 23 автобуса среднего класса, с участием ВЭБ.РФ идет реализация проекта развития городского наземного электрического транспорта региона, а за счет специальных казначейских кредитов планируется поставка 47 автобусов марки ПАЗ. В Волгоград в рамках профильного федерального проекта запланирована поставка в 2023 году 136 автобусов, в этом регионе также реализуется программа развития наземного электротранспорта.

В Чечню в рамках профильного федерального проекта за счет специальных казначейских кредитов к 16 ноября было поставлено 50 автобусов, еще 50 республика должна получить в январе 2024 года. Оренбургу в 2023 году было передано 24 автобуса по этому же федеральному проекту, еще 38 должно быть поставлено в 2024 году, еще несколько десятков единиц такой техники Оренбуржье получит с привлечением средств ФНБ. В свою очередь, Амурская область за счет специальных казначейских кредитов получила 25 автобусов, еще 10 получит до конца ноября, а с привлечением средств ФНБ планирует получить 5 автобусов. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСавельев, Виталий Геннадьевич
© Информационное агентство ТАСС
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