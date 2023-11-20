20 ноября, 16:39

Решетников призвал регионы изучить опыт Югры в сфере привлечения инвестиций

По словам министра экономического развития, около 40% от всех инвестиций на Урале приходится на Ханты-Мансийский автономный округ

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 ноября. /ТАСС/. Министр экономического развития Максим Решетников призвал регионы изучить опыт Югры в сфере привлечения инвестиций.

"Регион активно уже внедрил региональный инвестиционный стандарт и, насколько я знаю, заканчивает внедрять муниципальный инвестиционный стандарт. Активно разрабатываются механизмы открытости и продвижение для инвесторов информации об инвестиционных возможностях в виде региональной инвестиционной карты, регион работает по клиентоцентричности для бизнеса. Уверен, что коллеги поделятся своим опытом работы на полях форума, и всех остальных призываю внимательно изучить возможности и лучшие региональные практики", - сказал Решетников на пленарном заседании первого экономического форума в Ханты-Мансийске.

Он добавил, что второй год подряд Югра наращивает инвестиции опережающими темпами, порядка 10% ежегодно. Как следствие, около 40% от всех инвестиций на Урале приходится на Ханты-Мансийский автономный округ.

В Ханты-Мансийске 20-23 ноября проходит первый Югорский экономический форум, его главная тема - "Экономика предложения: гибкость, клиентоцентричность, производительность". Более 1 тыс. участников обсуждают импортозамещение в нефтегазовой сфере, развитие промышленной инфраструктуры, привлечение инвестиций, построение государственно-частного партнерства, меры поддержки малого и среднего бизнеса в форматах круглых столов и пленарных заседаний. Организаторами выступают правительство Югры, Фонд развития Югры, Фонд поддержки предпринимательства Югры "Мой Бизнес", Технопарк высоких технологий, Торгово-промышленная палата Югры, Научно-аналитический центр рационального недропользования им. В.И. Шпильмана. 

Теги:
РоссияРешетников, Максим ГеннадьевичХанты-Мансийский автономный округ
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