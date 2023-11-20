"Газпром" 29 ноября обсудит выпуск биотехнологического кормового белка из метана

Кроме того, на заседании 28 ноября совет директоров холдинга рассмотрит статус реализации крупнейших инвестиционных проектов, реализацию СПГ-проектов и "перспективы развития отрасли сланцевого газа и СПГ в различных регионах мира, возможностях и угрозах для ПАО "Газпром"

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Совет директоров "Газпрома" на заседании 29 ноября обсудит проекты газопереработки для производства биотехнологического кормового белка из метана, в том числе для нужд российской агропромышленности, говорится в сообщении компании.

Также совет директоров холдинга обсудит отчуждение принадлежащих дочернему обществу "Газпрома" акций и согласование отчуждения принадлежащей "Газпром ГНП холдинг" доли в уставном капитале "ГНП инвест" и принадлежащих "Газпром инвестхолдинг" акций АО "Драга".

Кроме того, на заседании 28 ноября совет директоров "Газпрома" рассмотрит статус реализации крупнейших инвестиционных проектов компании, реализацию СПГ-проектов и "перспективы развития отрасли сланцевого газа и СПГ в различных регионах мира, возможностях и угрозах для ПАО "Газпром". Также в повестку заседания входит вопрос о развитии газотранспортной инфраструктуры и системы газоснабжения и газификации регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока, включая объекты генерации.

Годом ранее "Газпром" обозначил рост производства сжиженного природного газа (СПГ) одним из приоритетных направлений своей работы. Создание новых СПГ-мощностей - это дополнительные возможности для диверсификации рынков сбыта продукции компании и повышения гибкости газоснабжения российских потребителей, отмечал совет директоров холдинга.