"Автоваз" предложил распространить балльную оценку локализации на электромобили

Согласно презентации компании, автопроизводитель предлагает "установить обязательные поэтапно растущие требования к локализации электромобилей для допуска к госпрограмме льготного автокредитования"

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Балльную систему оценки локализации необходимо распространить на электромобили по аналогии с автомобилями с двигателем внутреннего сгорания, считает президент "Автоваза" Максим Соколов.

Из презентации "Автоваза" при этом следует, что автопроизводитель предлагает "установить обязательные поэтапно растущие требования к локализации электромобилей для допуска к госпрограмме льготного автокредитования".

"Да, наверное, электромобилестроение, в целом электрическое движение необходимо поддерживать. Но сейчас, когда в нашей стране появляется, выходит в серию наш отечественный, высоко локализованный электромобиль, конечно же, должна быть соответствующая дифференциация распространена и на этот вид государственной поддержки", - сказал Соколов в Совете Федерации.

По словам замглавы Минпромторга РФ Альберта Каримова, речь идет о том, чтобы распространить балльную систему и на электромобили. "На сегодняшний день электромобили поддерживаются вне зависимости [от уровня локализации], то есть электромобили в любом случае мы поддерживаем", - сказал он также журналистам.

Как объяснил журналистам Соколов, если сейчас по условиям льготного автокредитования 925 тыс. рублей выдаются на покупку и высоко локализованных, и низко локализованных машин, то "Автоваз" предлагает эту меру дифференцировать, чтобы 100% этой поддержки получали высоко локализованные автопроизводители. "А низко локализованные, или средне локализованные, или совсем нелокализованные либо не получали, либо получали мизер. Потому что, как я говорил, и это подтверждает Минпромторг, что меры государственной поддержки <…> должны распределяться только по фактической локализации автопроизводителей, включая, безусловно, и электромобилей", - заключил глава "Автоваза".

Согласно постановлению, подписанному ранее председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, подпадающих под условия госпрограммы льготного автокредитования, с 2024 года будут установлены требования по наличию баллов за локализацию: не менее 1,6 тыс. баллов в 2024 году, не менее 2 тыс. баллов в 2025 году и не менее 2,5 тыс. баллов в 2026 году. Это требование вступит в силу с 1 января 2024 года.