Товарооборот между Китаем и Тверской областью за полгода превысил $138 млн

По данным пресс-службы облправительства, КНР лидирует в торговом обороте Тверской области со странами дальнего зарубежья

ТВЕРЬ, 20 ноября. /ТАСС/. Объем товарооборота между Китайской Народной Республикой и Тверской областью в первом полугодии 2023 года составил более $138 млн, сегодня Китай занимает первое место в торговом обороте региона со странами дальнего зарубежья. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства по итогам встречи в КНР губернатора Игоря Рудени и первого секретаря комитета компартии в провинции Ляонин Хао Пэна.

"Объем товарооборота между Тверской областью и КНР вырос за последние два года более чем в 2,3 раза - со $100,3 млн в 2020 году до $232,9 млн - в 2022 году. В первом полугодии 2023 года он уже превысил $138 млн. Сегодня Китай занимает первое место во внешнеторговом обороте тверского региона со странами дальнего зарубежья", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Тверская область экспортирует в КНР продукцию кожевенной промышленности, мясо птицы, изделия из меха, древесину, алюминий и изделия из него, а импортирует обувь, электромашины, товары химической промышленности и другие.

20 ноября во время встречи Руденя и Хао Пэн обсудили дальнейшее сотрудничество региона и КНР. Важными направлениями партнерства губернатор назвал строительную сферу, развитие совместных образовательных программ, внедрение новых технологий и туристический обмен. "Сегодня обеспечены долгосрочные перспективы, для того чтобы сделать наши исторически хорошие отношения еще более взаимовыгодными. Они касаются экономики, социальной, культурной, спортивной и образовательной сфер. Мы со своей стороны подготовили пакет предложений, которые представим в ходе встреч в рамках бизнес-миссии", - отметил Руденя, он также пригласил Хао Пэна на 950-летие Торопца, которое будет праздноваться в 2024 году, и посетить Ржевский мемориал Советскому солдату.

Хао Пэн в свою очередь назвал перспективными направлениями партнерства с регионом - промышленность, обмен в сферах науки, образования и культуры. "В ходе нашего визита в Россию в этом году был подписан ряд соглашений, в том числе в торгово-экономической и гуманитарной сферах. Уверен, что ваш визит выведет межрегиональное сотрудничество на более высокий уровень, принесет ощутимые результаты", - приводит его слова пресс-служба.

С 20 по 23 ноября Тверская область проводит бизнес-миссию в КНР. Ожидается, что 21 ноября состоится конференция по дружественному обмену и торгово-экономическому сотрудничеству между регионом и провинцией Ляонин. На ней представят инвестиционный потенциал Тверской области. Также губернатор посетит несколько предприятий и инфраструктурных объектов в провинции.