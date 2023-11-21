Эксперт заявил о необходимости включения кластера легкой промышленности в ТОР "Якутия"

Как считает заместитель гендиректора концерна по развитию Николай Степанов, это повысит конкурентоспособность

ЯКУТСК, 21 ноября. /ТАСС/. Вхождение кластера легкой промышленности на базе финансово-агропромышленного концерна "Сахабулт" в состав территории опережающего развития (ТОР) "Якутия" повысит конкурентоспособность отрасли. Такое мнение выразил ТАСС заместитель генерального директора концерна по развитию Николай Степанов.

"В планах дальнейшего развития кластера легкой промышленности - получить статус территории опережающего развития путем присоединения к ТОР "Якутия". Это повысит конкурентоспособность как резидентов кластера, так и всего концерна", - рассказал Степанов.

Резидентами кластера, созданного осенью 2022 года, стали более десяти предприятий легкой промышленности. Среди них - предприятия, производящие шубы, брендовую и национальную одежду, сувенирную продукцию.

Резидентов кластера привлекает низкая арендная ставка на производственные помещения - 330-385 рублей за кв. м в месяц, а также возможность продажи изделий через торговую сеть концерна "Сахабулт".

Концерн предоставляет предприятиям кластера без оплаты сырье, выделанный мех, кожу, а оплату за поставленное сырье резиденты производят после продажи изделий, уточнил Степанов.

В начале 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении границ ТОР "Индустриальный парк "Кангалассы" и ее переименовании в ТОР "Якутия". После принятия документа режим ТОР вышел за пределы территории Якутска и распространился на территории городского округа Жатай и поселка Нижний Бестях.