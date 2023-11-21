В Казахстане рассказали о планах построить свыше 1 тыс. км железных дорог за три года

Премьер Алихан Смаилов также поручил проработать вопросы упрощения процедур оформления и прохождения грузов

АСТАНА, 21 ноября. /ТАСС/. Власти Казахстана в ближайшие три года планируют построить более 1 тыс. км железных дорог. Об этом сообщил на заседании правительства премьер-министр Алихан Смаилов.

"Наша страна находится в центре континента, на стыке многих международных транспортных маршрутов. Каждый год растут [объемы] транзитных перевозок через Казахстан между Азией и Европой. Железнодорожные грузоперевозки только между Казахстаном и Китаем за прошлый год составили свыше 23 млн тонн. В этом году этот показатель увеличился еще на 22%", - сказал он.

По словам премьера, в условиях быстро растущих объемов перевозок необходимо проводить планомерное развитие инфраструктуры и обновление подвижного состава. "Для этого в ближайшие три года будут построены новые ветки железных дорог протяженностью свыше 1 тыс. км. Это Достык - Мойынты, Бахты - Аягоз, обводная линия Алматы. На этой неделе мы дадим старт строительству участка Дарбаза - Мактаарал. В целях обновления подвижного состава осуществляется закупка более 550 локомотивов, а также пассажирских и грузовых вагонов", - отметил глава правительства.

Кроме того, проводится модернизация магистральных железнодорожный сетей протяженностью порядка 5 тыс. км.

Смаилов признал наличие ряда проблем, которые требует незамедлительного решения. "На сегодняшний день наблюдается высокий износ подвижного состава и магистральных сетей, который достигает порядка 60%. Все это сказывается на скорости поездов и пропускной способности железной дороги. Имеются вопросы и к оформлению грузов на границе, что сказывается на объемах транзита, экспорта и импорта. Поэтому необходимо создать для бизнеса "одно окно" с минимальными сроками рассмотрения и подготовки документов. Все службы должны работать оперативно и синхронно", - подчеркнул премьер.

Он поручил проработать вопросы упрощения процедур оформления и прохождения грузов. "Сроки рассмотрения должны сократиться как минимум в два раза. Министерству транспорта совместно с фондом "Самрук-Казына" и "Казахстанскими железными дорогами" [необходимо] принять меры по активизации обновления парка подвижного состава и снижению уровня износа до 40% к 2029 году", - пояснил Смаилов.