21 ноября, 05:11

В Казахстане рассказали о планах построить свыше 1 тыс. км железных дорог за три года

Премьер Алихан Смаилов также поручил проработать вопросы упрощения процедур оформления и прохождения грузов

АСТАНА, 21 ноября. /ТАСС/. Власти Казахстана в ближайшие три года планируют построить более 1 тыс. км железных дорог. Об этом сообщил на заседании правительства премьер-министр Алихан Смаилов.

"Наша страна находится в центре континента, на стыке многих международных транспортных маршрутов. Каждый год растут [объемы] транзитных перевозок через Казахстан между Азией и Европой. Железнодорожные грузоперевозки только между Казахстаном и Китаем за прошлый год составили свыше 23 млн тонн. В этом году этот показатель увеличился еще на 22%", - сказал он.

По словам премьера, в условиях быстро растущих объемов перевозок необходимо проводить планомерное развитие инфраструктуры и обновление подвижного состава. "Для этого в ближайшие три года будут построены новые ветки железных дорог протяженностью свыше 1 тыс. км. Это Достык - Мойынты, Бахты - Аягоз, обводная линия Алматы. На этой неделе мы дадим старт строительству участка Дарбаза - Мактаарал. В целях обновления подвижного состава осуществляется закупка более 550 локомотивов, а также пассажирских и грузовых вагонов", - отметил глава правительства.

Кроме того, проводится модернизация магистральных железнодорожный сетей протяженностью порядка 5 тыс. км.

Смаилов признал наличие ряда проблем, которые требует незамедлительного решения. "На сегодняшний день наблюдается высокий износ подвижного состава и магистральных сетей, который достигает порядка 60%. Все это сказывается на скорости поездов и пропускной способности железной дороги. Имеются вопросы и к оформлению грузов на границе, что сказывается на объемах транзита, экспорта и импорта. Поэтому необходимо создать для бизнеса "одно окно" с минимальными сроками рассмотрения и подготовки документов. Все службы должны работать оперативно и синхронно", - подчеркнул премьер.

Он поручил проработать вопросы упрощения процедур оформления и прохождения грузов. "Сроки рассмотрения должны сократиться как минимум в два раза. Министерству транспорта совместно с фондом "Самрук-Казына" и "Казахстанскими железными дорогами" [необходимо] принять меры по активизации обновления парка подвижного состава и снижению уровня износа до 40% к 2029 году", - пояснил Смаилов. 

Теги:
КазахстанСмаилов, Алихан Асханович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация