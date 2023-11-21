Мишустин назвал ФНС одним из самых инновационных ведомств

Премьер отметил, что более 30 лет работники налоговых органов обеспечивают финансовую стабильность и экономическую безопасность РФ

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов налоговых органов с профессиональным праздником, отметив динамичное развитие Федеральной налоговой службы (ФНС) России. Телеграмма опубликована на сайте правительства.

"Поздравляю вас с Днем работника налоговых органов. <...> Сегодня ФНС России является одним из самых инновационных ведомств и продолжает динамично развиваться. Использование современных информационных технологий, электронных сервисов и инструментов значительно повысило эффективность и прозрачность администрирования, упростило взаимодействие с налогоплательщиками, улучшило условия для ведения бизнеса", - говорится в поздравлении.

Премьер указал, что работники налоговых органов более 30 лет обеспечивают финансовую стабильность и экономическую безопасность страны. По его словам, профессионализм, компетентность и ответственность позволяют налоговикам успешно справляться с решением стратегических задач, стоящих перед службой, осуществлять контроль и надзор за соблюдением налогового законодательства, противодействовать правонарушениям. Благодаря их четкой и слаженной работе обеспечивается формирование бюджетов всех уровней, реализуются нацпроекты, выполняются социальные обязательства перед гражданами, добавил глава кабмина.

Мишустин отметил важность подготовки молодых квалифицированных кадров, а также работу ведомства для повышения уровня финансовой грамотности людей.

Председатель правительства, возглавлявший ФНС в 2010-2020 годах, выразил благодарность сотрудникам и ветеранам налоговой службы за преданность интересам страны и неравнодушное отношение к делу, а также пожелал им новых успехов, здоровья и благополучия.

21 ноября ежегодно в России отмечается День работника налоговых органов - профессиональный праздник сотрудников Федеральной налоговой службы, установленный указом главы государства от 11 ноября 2000 года. Выбор даты был обусловлен тем, что 21 ноября 1991 года президентом РСФСР Борисом Ельциным был подписан указ о создании Государственной налоговой службы.