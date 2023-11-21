Российский рынок акций демонстрирует разнонаправленное изменение основных индексов

Индекс Мосбиржи достиг 3 200,54 пункта

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной сессии на Мосбирже демонстрирует разнонаправленное изменение ведущих индексов, свидетельствуют данные торгов.

На открытии индекс Мосбиржи находился на уровне 3 198,73 пункта (-0,27%), долларовый индекс РТС вырос до 1 146,8 пункта (+0,38%).

По данным биржи на 10:15 мск, индекс Мосбиржи замедлил снижение и находился на уровне 3 200,54 пункта (-0,21%), индекс РТС рос на 0,46%, до 1 147,74 пункта.

В то же время курс доллара на валютных торгах Мосбиржи составлял 87,83 рубля (-0,65%), евро снижался на 0,45%, до 96,27 рубля. Курс юаня находился на уровне 12,296 рубля (-0,18%).