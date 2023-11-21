Пакистан объявил международный тендер на поставку СПГ из-за роста спроса зимой

Участникам предлагается подать технические и финансовые предложения до 24 ноября на стандартную партию СПГ с запланированной поставкой 8-9 января

ИСЛАМАБАД, 21 ноября. /ТАСС/. Пакистан объявил срочный международный тендер на поставку сжиженного природного газа (СПГ) для удовлетворения возросшего спроса на него в жилом секторе в зимний сезон.

По сообщению газеты Dawn, тендер объявлен государственной компанией Pakistan LNG Limited. Участникам предлагается подать технические и финансовые предложения до 24 ноября на стандартную партию СПГ с запланированной поставкой 8-9 января.

В октябре после примерно годичного перерыва Пакистан получил три заявки на две дополнительные партии СПГ для удовлетворения пикового зимнего спроса со значительно более высокой ценой по сравнению с преобладающей на спотовом рынке. Заявки были поданы трейдером СПГ Trafigura Pte Ltd по цене $18,39 и $19,39 за 1 млн британских тепловых единиц (ммБТЕ), а также компанией Vitol Bahrain с ценой предложения $15,97 за 1 млн БТЕ.

Правительство приняло две заявки с более низкой cтоимостью, чтобы сократить дефицит газа в зимний период после снижения его внутренней добычи и с целью сохранить управление поставками на уровне зимы прошлого года.

Предложения поставщиков СПГ возобновили интерес трейдеров к рынку Пакистана, ранее они в течение года уклонялись от соглашений о поставках из-за низкого кредитного рейтинга Пакистана и дефицита иностранной валюты в стране.

Внутреннее производство природного газа в Пакистане составляет примерно 41 млрд куб. м в год и не увеличивается в связи с ограниченностью местной сырьевой базы. При этом спрос на газ продолжает расти, особенно в сферах электроэнергетики, промышленности, производства минеральных удобрений и у населения страны.