МИД РФ прогнозирует укрепление значения рубля в АТЭС

Доверие к доллару продолжит снижаться, считает старшее должностное лицо России в АТЭС Марат Бердыев

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Роль российского рубля на пространстве Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) будет серьезно расти в будущем, в то время как доверие к доллару продолжит снижаться. Об этом заявил на брифинге посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо России в АТЭС Марат Бердыев.

"Я думаю, если мы дальше будем выдерживать стабильность нашей валюты, что сейчас происходит в том числе в санкционных условиях, то у нас есть шанс повысить ее роль в Азиатско-Тихоокеанском регионе, - указал дипломат. - В этом контексте я вижу серьезную будущую роль российского рубля".

Он добавил, что в то же время доверие к доллару и американоцентричной финансовой системе "падает по объективным обстоятельствам", в том числе на фоне роста госдолга США.

"Есть естественные процессы, которые происходят. Страны, входящие в [Азиатско-Тихоокеанский] регион, постепенно переходят на расчеты в национальных валютах. Это мы, например, можем увидеть в российско-китайских отношениях, которые являются очень важными для этого региона, и в других проявлениях, которые сегодня фактически фиксируются в этой сфере", - пояснил Бердыев.