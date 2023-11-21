21 ноября, 08:50,
обновлено 21 ноября, 09:00

МИД РФ прогнозирует укрепление значения рубля в АТЭС

Доверие к доллару продолжит снижаться, считает старшее должностное лицо России в АТЭС Марат Бердыев

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Роль российского рубля на пространстве Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) будет серьезно расти в будущем, в то время как доверие к доллару продолжит снижаться. Об этом заявил на брифинге посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо России в АТЭС Марат Бердыев.

"Я думаю, если мы дальше будем выдерживать стабильность нашей валюты, что сейчас происходит в том числе в санкционных условиях, то у нас есть шанс повысить ее роль в Азиатско-Тихоокеанском регионе, - указал дипломат. - В этом контексте я вижу серьезную будущую роль российского рубля".

Он добавил, что в то же время доверие к доллару и американоцентричной финансовой системе "падает по объективным обстоятельствам", в том числе на фоне роста госдолга США.

"Есть естественные процессы, которые происходят. Страны, входящие в [Азиатско-Тихоокеанский] регион, постепенно переходят на расчеты в национальных валютах. Это мы, например, можем увидеть в российско-китайских отношениях, которые являются очень важными для этого региона, и в других проявлениях, которые сегодня фактически фиксируются в этой сфере", - пояснил Бердыев. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация