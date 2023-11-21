21 ноября, 09:23,
обновлено 21 ноября, 10:01

Новак прогнозирует снижение доли угля в энергобалансе РФ до 6-7% к 2050 году

Сейчас она составляет примерно 12%, отметил вице-премьер

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Доля угольной генерации в энергетическом балансе России снизится с текущих 12% до 6-7% к 2050 году, заявил вице-премьер Александр Новак.

"В балансе электроэнергетическом на сегодняшний день доля угля составляет примерно 12%, если говорить про внутренний рынок, в перспективе в период до 2050 года доля угля снизится примерно до 6-7%", - сказал Новак на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

В то же время, отметил вице-премьер, мировой спрос на уголь будет расти как минимум ближайшие 10-20 лет вслед за ростом энергопотребления. При этом есть несколько стран, которые не обеспечены источниками электроснабжения, и начинать они будут с угля. "По оценкам ООН, это почти 2 млрд человек и, прежде чем туда дойдут возобновляемые источники энергии, я уверен, они будут начинать с угля", - сказал Новак. 

Теги:
Новак, Александр ВалентиновичРоссия
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