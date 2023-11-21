21 ноября, 09:56

Венгрия заявила, что будет наращивать поставки нефти из Казахстана

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что правительство страны намерено продолжить курс на диверсификацию источников и маршрутов поставок энергоносителей, но не будет политизировать этот процесс, как это делают некоторые европейские партнеры

БУДАПЕШТ, 21 ноября. /ТАСС/. Венгрия увеличила в 2023 году на 40% объемы поставок нефти из Казахстана и намерена наращивать их и дальше. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на пресс-конференции после переговоров в Будапеште с казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу.

"В прошлом году мы закупили 500 тыс. тонн нефти в Казахстане, что составило около 8% потребления в Венгрии, а в этом году объем поставок приблизился к 700 тыс. тонн", - сказал глава МИД, уточнив, что поставки увеличились на 40% по сравнению с уровнем 2022 года. По его словам, теперь казахстанская нефть превысит 10% общего объема потребления этого вида сырья в Венгрии.

Сийярто также напомнил, что венгерская компания MOL начнет до конца года добычу газа в Казахстане. Вместе с казахстанской компанией "Казмунайгаз" и китайской Sinopec она будет разрабатывать месторождение Рожковское на западе страны. Консорциум планирует в перспективе выйти на уровень добычи 1 млрд куб. м в год. "Казахстан является важным партнером в деле обеспечения энергетической безопасности Венгрии", - отметил министр, пресс-конференция которого транслировалась в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Он подтвердил, что правительство Венгрии намерено продолжить курс на диверсификацию источников и маршрутов поставок энергоносителей, но не будет политизировать этот процесс, как это делают некоторые европейские партнеры. "Мы хотим иметь доступ к нескольким источникам энергии одновременно, однако не будем отказываться от уже существующих надежных источников", - пояснил глава МИД.

Венгрия получает основную часть газа и нефти из России. В сентябре 2021 года компания MVM заключила с "Газпромом" два долгосрочных контракта, которые предусматривали поставки в общей сложности 4,5 млрд куб. м газа в год по трубопроводам, проложенным через Сербию и Австрию в обход Украины. Поскольку использование газопровода "Северный поток" было приостановлено, в октябре 2022 года была достигнута договоренность об увеличении поставок российского газа по южному маршруту - "Турецкому потоку" и его ответвлению через Болгарию и Сербию. В 2022 году по этому пути в Венгрию поступило 4,8 млрд куб. м газа.

Российская нефть идет в Венгрию по южной ветке трубопровода "Дружба", которая освобождена от санкций Евросоюза. В 2022 году в Венгрию было поставлено по этому маршруту 4,9 млн тонн сырья. 

Теги:
КазахстанВенгрияСийярто, Петер
© Информационное агентство ТАСС
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