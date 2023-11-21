Общий доход Казначейства от управления остатками средств превысил 1 трлн рублей

В ведомстве напомнили, что полученные доходы зачисляются в доход федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и организациям, определенным правительством

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Доход от управления остатками средств на едином казначейском счете превысил 1 трлн рублей за период с создания счета в январе 2021 года. Об этом сообщило Федеральное казначейство в своем Telegram-канале.

"С января 2021 года, с момента создания единого казначейского счета, Федеральное казначейство осуществляет управление остатками средств на едином казначейском счете. За неполные три года работы общая сумма доходов от управления остатками средств на едином казначейском счете превысила 1 трлн рублей", - говорится в публикации.

В Казначействе напомнили, что полученные доходы от управления остатками средств на едином казначейском счете зачисляются в доход федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и организациям, определенным правительством РФ.