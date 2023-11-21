Новак: долгосрочные контракты позволяют стабилизировать цены на уголь для генераторов

Вице-премьер напомнил, что в 2022 году цены на уголь находились на пиковых значениях, но в 2023 году они значительно снизились

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Политика долгосрочного ценообразования позволяет стабилизировать цены на уголь для генераторов в период ценовых колебаний. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

Он напомнил, что в 2022 году цены на уголь находились на пиковых значениях, но в 2023 году они значительно снизились.

"Для того, чтобы сгладить эти колебания, мы рекомендовали нашим компаниям, которые владеют теплоэлектростанциями, в частности, это ДГК (входит в "Русгидро", - прим. ТАСС), заключать долгосрочные договора с поставщиками угля. Тогда эти цены будут стабильными независимо от колебаний на мировых рынках, независимо от внутреннего рынка", - сказал Новак.

По его словам, действующий механизм "сглаживания цен" позволяет компенсировать предприятию потери, если текущие цены выше заложенных в тариф региональными энергетическими комиссиями. "А если экономически обоснованные тарифы выше, чем утвержденные региональной комиссией, зачастую так бывает, тогда механизм единственный - субсидирование из бюджета", - подчеркнул вице-премьер.

"Два направления: либо снижение экономически обоснованного тарифа за счет конкурсных процедур и долгосрочных контрактов, либо субсидирование из бюджета", - подытожил Новак.