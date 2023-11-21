21 ноября, 13:19

Соцвыплаты москвичам с 1 января 2024 года проиндексируют на 5%

В частности, на доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам предусмотрено почти 178 млрд рублей

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Социальные выплаты семьям с детьми, старшему поколению и людям с ограниченными возможностями в Москве проиндексируют на 5% с 1 января 2024 года. Об этом сообщила в ходе заседания комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике руководитель департамента финансов столицы Елена Зяббарова.

"Программа "Социальная поддержка жителей города Москвы". На три года на ее реализацию заложено более 2 трлн рублей, в 2024 году ее бюджет составит 667 млрд рублей. Учитываются решения об индексации размеров социальных выплат семьям с детьми, старшему поколению и людям с ограниченными возможностями на 5% с 1 января 2024 года. На доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам предусмотрено почти 178 млрд рублей", - сказала Зяббарова.

Она уточнила, что мерами социальной поддержки за счет средств городского бюджета будет охвачено около 4,5 млн москвичей. "Помимо денежных мер социальной поддержки сохраняются все предусмотренные льготы в натуральной форме. Будет обеспечено оказание адресной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей", - добавила она.

Всего в проекте бюджета на оказание мер соцподдержки в денежной и натуральной форме предусмотрено почти 616 млрд рублей, заключила Зяббарова.

Рассмотрение проекта бюджета

Ранее столичное правительство сформировало проект городского бюджета на 2024-2026 годы. 13 октября документ был внесен в столичный парламент. Как уточнял в беседе с ТАСС председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, городской парламент должен закончить рассмотрение бюджета не позднее 1 декабря.

Общественное обсуждение законопроекта проходило с 7 по 11 ноября в онлайн-формате, москвичи направляли свои предложения, заявления и замечания, воспользовавшись специальной формой на сайте городской Общественной палаты или написав письмо на электронную почту. Всего в общественном обсуждении приняли участие почти 14,2 тыс. человек, в том числе 390 представителей общественных объединений или некоммерческих организаций. Итоговый протокол общественного обсуждения с около 14,7 тыс. рекомендаций был направлен мэру столицы и в Мосгордуму.

Депутаты Мосгордумы рассмотрят проект бюджета Москвы на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов на пленарном заседании столичного парламента 22 ноября. По словам мэра столицы Сергея Собянина, 50% расходов будут направлены на соцподдержку москвичей.

Согласно документу, доходы бюджета Москвы в 2024 году запланированы с ростом на 7% и прогнозируются в объеме почти 4,3 трлн рублей. Расходы бюджета в 2024 году запланированы в объеме около 4,8 трлн рублей, при этом расходы на реализацию 13 госпрограмм Москвы, среди которых развитие здравоохранения, образования, транспортной системы, культурно-туристической среды, сохранение культурного наследия, социальная поддержка жителей, составят 4,4 трлн рублей. Дефицит на следующий год планируется в объеме 500,3 млрд рублей, в плановом периоде будет обеспечено снижение дефицита. 

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