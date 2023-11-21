Рахмон: Москва и Душанбе готовы увеличить экспорт сельхозпродукции в Россию

По словам президента Таджикистана, стороны согласились, что перспективным направлением сотрудничества является аграрный сектор

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Москва и Душанбе выразили готовность сотрудничать в деле увеличения объемов экспорта сельскохозяйственной продукции Таджикистана в РФ. Об этом сообщил журналистам президент республики Эмомали Рахмон по итогам переговоров в Москве с российским лидером Владимиром Путиным.

"Согласились, что перспективным направлением сотрудничества является аграрный сектор. Подчеркнули готовность к расширению экспорта экологически чистой сельхозпродукции Таджикистана в Россию", - сказал он.