21 ноября, 12:53,
обновлено 21 ноября, 13:09

Рахмон: Москва и Душанбе готовы увеличить экспорт сельхозпродукции в Россию

По словам президента Таджикистана, стороны согласились, что перспективным направлением сотрудничества является аграрный сектор

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Москва и Душанбе выразили готовность сотрудничать в деле увеличения объемов экспорта сельскохозяйственной продукции Таджикистана в РФ. Об этом сообщил журналистам президент республики Эмомали Рахмон по итогам переговоров в Москве с российским лидером Владимиром Путиным.

"Согласились, что перспективным направлением сотрудничества является аграрный сектор. Подчеркнули готовность к расширению экспорта экологически чистой сельхозпродукции Таджикистана в Россию", - сказал он. 

Теги:
ТаджикистанРоссияРахмон, Эмомали
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