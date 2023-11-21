21 ноября, 13:12

Путин: трудовые мигранты из Таджикистана вносят весомый вклад в развитие экономики РФ

Президент подчеркнул, что в России стремятся обеспечить таджикистанцам достойные условия труда и соцзащиты

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин положительно оценил вклад трудовых мигрантов из Таджикистана в развитие экономик обеих стран.

"В России живут и работают порядка 1 млн, даже чуть больше, таджикистанцев. Они вносят большой вклад в развитие российской экономики и заняты в самых разных отраслях. Что немаловажно, их денежные переводы на родину являются серьезным подспорьем для экономики республики", - сказал Путин в заявлении по итогам переговоров с таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном.

Он подчеркнул, что российские власти стремятся сделать так, чтобы обеспечить таджикистанцам в России достойные условия труда и соцзащиты. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичТаджикистанРоссияРахмон, Эмомали
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